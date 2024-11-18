В Сумах прогремел взрыв: в части города пропал свет

Россия постоянно атакует мирные украинские города, которые никогда не представляли угрозы. В частности, под ударом снова оказались Сумы.

В ночь на 18 ноября Россия снова атаковала Сумы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

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На Сумы летела ракета

Воздушные силы предупреждали о ракете, которая двигалась в направлении Сум. Впоследствии появились сообщения о взрывах.

В Сумской областной военной администрации рассказали детали этого удара. там объяснили, что Россия атаковала критическую инфраструктуру. Также там подтвердили перебои со светом.

Аварийные службы работают,

– подчеркнули там.

Пишут, что там исчез свет. Говорится о части света. Утром 17 ноября Россия массированно атаковала Украину различными типами ракет и ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом врага снова оказалась энергетика. Вследствие этого по всей Украине ввели почасовые отключения, поэтому во всех регионах будут применять графики отключений света.

Вечером 17 ноября стало известно, что Россия атаковала Сумы баллистическими ракетами. Враг попал в многоэтажку. В результате обстрела погибли 10 человек, 55 получили ранения.