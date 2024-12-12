В Сумах прогремел взрыв

В Сумах вечером 12 декабря прогремел взрыв. Предположительно, враг нанес удар управляемой авиабомбой.

О взрывах сообщает 24 Кнал со ссылкой на Общественное. Сумы по состоянию на 22:50.

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"В Сумах был слышен взрыв", – говорится в сообщении.

Предварительно Воздушные силы предупредили о движении КАБ в направлении Белополья.

Кроме того, в Воздушных силах также заявляли о движении БПЛА в Сумской области.

"Внимание! Город Сумы! Вражеские ударные БпЛА в вашем направлении с северо-востока!", – говорится в сообщении.

Ситуация на Сумщине

По данным ОВА, в течение дня российские военные совершили 42 обстрела Сумской области. Было зафиксировано 112 ударов из различного оружия, есть поврежденные автомобили и дом.

Оккупанты дважды обстреляли приграничье Сумской области. В частности, в Миропольской громаде в результате обстрела из артиллерии разрушено нежилое здание и хозяйственную пристройку. На территорию Белопольской громады сбросили одну мину.

Атака БпЛА 12 декабря

Заметим, что сегодня вечером, 12 декабря в Киевской и ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных БпЛА. В частности, враг атаковал Киев, обломки беспилотника упали в Печерском районе.

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