В Сумах прогремел взрыв

Утром в четверг, 26 декабря, российские войска в очередной раз атаковали Сумскую область. Жители областного центра слышали звук взрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Отмечаем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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Российские войска запустили КАБ в Сумскую область

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена ​​в 10:52. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ сообщили о пуске КАБа в направлении Сум.

По словам корреспондентов Суспильного, взрыв в Сумах прогремел около 11:06. В настоящее время местные власти не сообщали о разрушении, повреждении или пострадавших в результате взрыва.

В 11.15 Воздушные силы написали о повторном пуске КАБ в направлении Сум.

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К слову, утром 26 декабря российские захватчики также атаковали Украину ударными беспилотниками. Сначала вражеские дроны фиксировали в Черниговской области, однако они продолжили движение и впоследствии долетели до территории Киевской области.