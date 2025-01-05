В Сумах прогремел взрыв

Россия продолжает терроризировать Сумы и область. Днем 5 января в городе в очередной раз прогремел взрыв.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ранее в Воздушных силах предупреждали об опасности.

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Что известно о взрывах в Сумах

Россия продолжает терроризировать Сумы чуть ли не ежедневно. Очередные взрывы прогремели в городе в 15:41.

В Сумах слышен звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 14:59 в Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и северо-восточном направлениях.

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Заметим, что пока отсутствуют какие-либо официальные комментарии о причинах взрывов и их последствиях.

Напомним, что 3 января Россия нанесла удар по Синельниково в Днепропетровской области. В результате удара пострадал 70-летний мужчина, его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.