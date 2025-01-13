Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Взрыв в Сумах

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Вечером в 18:39 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Через несколько минут там предупредили жителей Сумской области об опасности. В частности, о скоростной вражеской цели.

Скоростная цель через Сумскую область,

– говорится в сообщении.

Уже в 18:44 журналисты сообщили, что в Сумах громко. Так, там был слышен звук взрыва.

В 7 часов вечера стало известно, что в Сумах снова был слышен взрыв. За две минуты до этого в Воздушных силах снова предупредили о движении скоростной цели через Сумской район.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Напомним, что противник ночью 13 января атаковал 110 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами различных типов из Миллерово, Орла, Брянска, Приморско-Ахтарска, что в России.

Было подтверждено сбитие 78-ми ударных БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областях