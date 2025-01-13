Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Вибух у Сумах

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері о 18:39 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Через декілька хвилин там попередили жителів Сумської області про небезпеку. Зокрема, про швидкісну ворожу ціль.

Швидкісна ціль через Сумщину,

– ідеться в повідомленні.

Вже о 18:44 журналісти повідомили, що в Сумах гучно. Так, там було чутно звук вибуху.

О 7 годині вечора стало відомо, що у Сумах знову було чутно вибух. За дві хвилини до цього в Повітряних силах знову попередили про рух швидкісної цілі через Сумський район.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що противник вночі 13 січня атакував 110 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, що у Росії.

Було підтверджено збиття 78-ми ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій і Донецькій областях