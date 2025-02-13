В Сумах прогремел взрыв

Россияне атаковали Сумы вечером 13 февраля, в городе слышали взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы предостерегали об угрозе авиационных средств поражения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что известно об атаке

Воздушная тревога на территории Сумской области была объявлена ​​ориентировочно в 15:55. Первой угрозой была ракетная опасность. Затем воздушные силы сообщили активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Имелась информация об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Уже в 16.52 появились первые сообщения о том, что в городе слышали громкие звуки. Пока комментариев от местных властей на этот счет нет.

В Сумах были слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении журналистов.

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Напомним, с утра 13 февраля в Сумах также слышали взрывы. Тогда россияне атаковали город с помощью беспилотных летательных аппаратов.