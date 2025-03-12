В Сумах прогремел взрыв: в городе продолжается воздушная тревога

В среду, 12 марта, около 19:22 в Сумах прогремел взрыв. Вечером в Украине продолжалась угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Тревогу в Сумской области Воздушные силы ВСУ объявили в 19:18.

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Что известно о российской атаке

Угроза применения баллистического вооружения с востока в областях, где объявлена воздушная тревога,

– написали в Воздушных силах.

Затем, в 19:41, в нескольких областях прозвучал отбой, однако, вероятно, из-за угрозы ударных беспилотников тревога в Сумской области продолжается.

Напомним, накануне, 11 марта, во время атаки "Шахедами" российские военные попали в склад Delivery в Сумах. Обошлось без пострадавших, однако поврежден груз. Логистическая компания пообещала клиентам компенсировать убытки. А в ночь на 6 марта камикадзе уничтожили в городе терминал "Новой почты".

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