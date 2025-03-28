В Сумах прогремел взрыв

Вечером 28 марта в Сумах раздался взрыв во время воздушной тревоги. В области зафиксировали скоростную цель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное и Воздушные силы.

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Что известно о взрыве в Сумах 28 марта

Взрыв в Сумах прогремел около 17:29. За несколько минут до этого, в 17:25, Воздушные силы предупредили о скоростной цели на границе Сумской области. Защитники призвали жителей областного центра находиться в укрытиях.

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Заметим, что воздушная тревога в области продолжается уже 3,5 часа. Ее объявили около 14:08.

Воздушные силы предупреждали об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении, угрозу применения врагом авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 14:10 написали о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. В 15:56 были повторные.

Уже в 16:35 Воздушные силы снова предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств агрессором поражения для прифронтовых областей.

Отбой тревоги в Сумской области объявили в 17:47.