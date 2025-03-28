Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне й Повітряні сили.

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Що відомо про вибух у Сумах 28 березня

Вибух у Сумах пролунав близько 17:29. За кілька хвилин до цього, о 17:25, Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на прикордонні Сумщини. Захисники закликали жителів обласного центру перебувати в укриттях.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Зауважимо, що повітряна тривога в області триває вже 3,5 години. Її оголосили близько 14:08.

Повітряні сили попереджали про активність російської тактичної авіації на північно-східному напрямку, загрозу застосування ворогом авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 14:10 написали про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. О 15:56 були повторні.

Вже о 16:35 Повітряні сили знову попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Наголосили, що є загроза застосування авіаційних засобів агресором ураження для прифронтових областей.

Відбій тривоги в Сумській області оголосили о 17:47.