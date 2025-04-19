В Сумах прогремели взрывы

Вечером 18 апреля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии, уже 19 апреля, взрывы прогремели в Сумах.

Об этом сообщили журналисты Суспильного, передает 24 Канал. Напомним, угроза в области продолжается с 21:28.

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Что известно о взрывах

В 23:56 Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в Сумской области, которые двигались в юго-западном направлении. Впервые о звуках взрывов журналисты написали в 00:17.

Затем, в 00:24, защитники неба сообщили об ударном дроне в районе Сум. Около 00:26 прогремел повторный взрыв, тогда же стало известно о других группах БпЛА, летевших в юго-западном направлении.

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Напомним, 18 апреля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру региона, что привело к отключениям света. В "Сумыоблэнерго" призвали сохранять информационную тишину и не распространять в сети фото или видео с последствиями вражеских попаданий.