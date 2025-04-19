Про це повідомили журналісти Суспільного, передає 24 Канал. Нагадаємо, загроза в області триває з 21:28.

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Що відомо про вибухи

О 23:56 Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в Сумській області, що рухалися в південно-західному напрямку. Уперше про звуки вибухів журналісти написали о 00:17.

Згодом, о 00:24, захисники неба повідомили про ударний дрон у районі Сум. Близько 00:26 пролунав повторний вибух, тоді ж стало відомо про інші групи БпЛА, що летіли у південно-західному напрямку.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, 18 квітня росіяни атакували енергетичну інфраструктуру регіону, що призвело до відключень світла. У "Сумиобленерго" закликали зберігати інформаційну тишу та не розповсюджувати в мережі фото чи відео з наслідками ворожих влучань.