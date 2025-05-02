Поздно вечером 2 мая в Сумах прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрыв в Сумах вечером 02.05.2025

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 20:09. Звуки взрывов слышали в Сумах около 21:51.

Что именно стало причиной, – официальных комментариев властей пока нет. Однако мониторинговые каналы писали о ракете.

О 21:54 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном направлениях. Подчеркнули, что есть угроза применения россиянами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Заметим, что за несколько минут до этого, в 21:52, украинские военные также писали о вражеских дронах. В частности, отмечали, что БПЛА на юге Сумщины курсом на Харьковщину.

По состоянию на 22:00 воздушная тревога продолжается. Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.