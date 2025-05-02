Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 20:09. Звуки вибухів чули в Сумах близько 21:51.