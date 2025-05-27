В Сумах раздалась серия взрывов
- В Сумах ночью 27 мая прогремела серия взрывов.
- Россияне терроризируют регион "Шахедами".
В Сумах ночью 27 мая было громко. Так, в городе была слышна серия взрывов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Взрыв в Сумах
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Российские военные в очередной раз терроризируют Украину. Под прицелом врага снова оказались Сумы.
Около 1 часа ночи в городе прогремел взрыв. Уже через несколько минут стало известно, что в Сумах снова громко.
Так, в городе прогремела серия взрывов. Отметим, что по состоянию на сейчас тревога в регионе продолжается.
Добавим, что Воздушные силы в 1:03 сообщили о новой группе БПЛА на востоке Сумщины курсом на север.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.