В Сумах раздалась серия взрывов

В Сумах ночью 27 мая было громко. Так, в городе была слышна серия взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрыв в Сумах

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Российские военные в очередной раз терроризируют Украину. Под прицелом врага снова оказались Сумы.

Около 1 часа ночи в городе прогремел взрыв. Уже через несколько минут стало известно, что в Сумах снова громко.

Так, в городе прогремела серия взрывов. Отметим, что по состоянию на сейчас тревога в регионе продолжается.

Добавим, что Воздушные силы в 1:03 сообщили о новой группе БПЛА на востоке Сумщины курсом на север.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.