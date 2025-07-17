В четверг, 17 июля, в Сумах прогремел взрыв. В это время в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о взрыве в Сумах?

В 16:53 в Сумах объявили отбой воздушной тревоги. Однако уже вскоре Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении города с северо-запада движется вражеский БпЛА.

Привлечены средства для его сбития,

– говорится в сообщении.

По данным корреспондентов Суспильного, жители Сум услышали взрыв в городе около 17:24.

В настоящее время местные власти не сообщали о возможных последствиях атаки.

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К слову, с утра 17 июля российская оккупационная армия ударила также по Черкасской области. Впоследствии стало известно, что под атакой вражеских БПЛА оказался один из инфраструктурных объектов региона.