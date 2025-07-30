Россия не прекращает террор мирных украинских городов. Посреди белого дня в Сумах слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно об атаке на Сумы сегодня?

По данным журналистов, взрыв в городе слышали около 13:28.

Тревогу в Сумской области объявили в 13:03. В 13:21 Воздушные силы предупредили о вражеском БПЛА над городом.

Местные паблики пишут, что россияне атаковали город беспилотником типа "Италмас". Удар пришелся на центр города.

Обновлено! И.о. городского главы Артем Кобзарь подтвердил, что сейчас в Сумах прогремело два взрыва. Беспилотники попали по критической инфраструктуре и центральной части города. В результате второй атаки ранены два человека.

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Ранее военные предупреждали об испытаниях "Италмас". По их словам, фактически враг превратил Сумы в тестовый полигон. Известно, что этот беспилотник способен преодолевать расстояние 200 километров и является симбиозом "Ланцета" и "Шахеда".