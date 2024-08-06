Перед этим враг атаковал Киев ракетами, а также запускал "Шахеды" по нескольким областям. В регионах работала ПВО.

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Взрывы в Сумах

О том, что в Сумах прозвучала сразу серия взрывов, стало известно в 4:22. В то время воздушную тревогу в области не объявляли. Пока деталей о вражеском обстреле от местных властей также не было.

Заметим, что на Сумщине ночью 6 августа объявляли воздушную тревогу из-за вражеской комбинированной атаки, но примерно в половине третьего ночи объявили об отбое угрозы.

В то же время в Воздушных силах в 03:48 информировали о фиксации активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. По информации военных, была угроза применения оккупантами авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Кстати, этой ночью россияне также атаковали Полтавскую область и Хмельницкую область. Кроме того, агрессор ударил по Циркунам, что на Харьковщине. Председатель ОВА сообщил, что в результате атаки поврежден жилой дом, вспыхнул пожар. Также оккупанты атаковали столицу. По предварительной информации, разрушений и пострадавших в результате вражеского удара баллистическими ракетами нет.

К слову, оперативные детали российской атаки на Украину читайте в нашем телеграмме.