Перед цим ворог атакував Київ ракетами, а також запускав "Шахеди" по кількох областях. У регіонах працювала ППО.

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Вибухи в Сумах

Про те, що в Сумах пролунала одразу серія вибухів, стало відомо о 4:22. На той час повітряну тривогу в області не оголошували. Поки деталей про ворожий обстріл від місцевої вдали також не було.

Зауважимо, що на Сумщині вночі 6 серпня оголошували повітряну тривогу через ворожу комбіновану атаку, але приблизно о пів на третю ночі оголосили про відбій загрози.

Водночас у Повітряних силах о 03:48 інформували про фіксацію активності ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. За інформацією військових, була загроза застосування окупантами авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

До речі, цієї ночі росіяни також атакували Полтавську область та Хмельниччину. Крім того, агресор вдарив по Циркунах, що на Харківщині. Голова ОВА повідомив, що внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок, спалахнула пожежа. Також окупанти атакували столицю. За попередньою інформацією, руйнувань і постраждалих внаслідок ворожого удару балістичними ракетами немає.

До слова, оперативні деталі російської атаки на Україну читайте в нашому телеграмі.