В Сумах прогремели взрывы: россияне бьют КАБами

Вечером в среду, 30 октября, в Сумах прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские войска продолжают регулярно обстреливать Сумы и область. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает направляться в укрытие гражданской защиты.

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Жители Сум слышали взрывы

По словам корреспондентов Суспильного, жители Сум услышали взрывы около 20:46. За несколько минут до этого Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках вражеских КАБов в Сумскую область.

В 20:49 стало известно о новых пусках управляемых авиабомб. После этого в Сумах раздался повторный взрыв.

В Сумах снова было слышно звук взрыва,

– написали корреспонденты Суспильного в 20:53.

Местные власти пока не комендовали последствия взрывов, которые слышали жители Сум в этот вечер.

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К слову, вечером 30 октября взрывы прогремели также в Одесской области. Перед взрывами мониторинговые каналы писали, что в сторону Черного моря следуют три самолета Су-57 и три Су-34.