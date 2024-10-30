Російські війська продовжують регулярно обстрілювати Суми та область. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає прямувати в укриття цивільного захисту.

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Жителі Сум чули вибухи

За словами кореспондентів Суспільного, жителі Сум почули вибухи близько 20:46. За кілька хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски ворожих КАБів на Сумщину.

О 20:49 стало відомо про нові пуски керованих авіабомб. Після цього в Сумах пролунав повторний вибух.

У Сумах знову було чути звук вибуху,

– написали кореспонденти Суспільного о 20:53.

Наразі місцева влада не комендувала наслідки вибухів, які чули жителі Сум цього вечора.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.

До слова, ввечері 30 жовтня вибухи пролунали також на Одещині. Перед вибухами моніторингові канали писали, що в бік Чорного моря прямують три літаки Су-57 і три Су-34.