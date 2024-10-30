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Вибух у Запоріжжі

Близько 20:29 у Запоріжжі пролунали вибухи. "Гучно в деяких районах", – пишуть місцеві пабліки.

У місті зберігалася повітряна тривога – ще з 19:06. О 20:24 Повітряні сили писали, що над Запоріжжям фіксують ворожий дрон.

За інформацією моніторів, вибухи були наслідком роботи протиповітряної оборони. Місцева влада ще не коментувала обстановку.

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Зауважимо, що цього вечора під ударом Росії опинилися й інші українські міста. Зокрема, йдеться про Одесу, Дніпро, Павлоград, Суми – і це лише протягом останніх двох годин. Росіяни запускали як "Шахеди", так і ракети і КАБи. На жаль, станом на зараз тривога по Україні зберігається.