В Сумах прогремели взрывы: в части города "мигнул" свет

Россия атакует Украину с помощью беспилотников вечером в четверг, 5 июня. Во время атаки в Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушную тревогу на территории Сумской области объявили около 20:55. На тот момент в Воздушных силах сообщили о новых группах вражеских ударных беспилотников через этот регион. Вскоре после этого раздались взрывы.

В части Сум мигнул свет, до этого были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в областной военной администрации на момент публикации никакой информации об этом не указывали.

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Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области. Из-за этого повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также в результате российских обстрелов есть раненые.