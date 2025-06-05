В Сумах прогремели взрывы: в части города "мигнул" свет
- В Сумах прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги из-за вражеских беспилотников.
- Часть города испытала перебои с электроснабжением, в ОВА ситуацию не комментировали.
Россия атакует Украину с помощью беспилотников вечером в четверг, 5 июня. Во время атаки в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушную тревогу на территории Сумской области объявили около 20:55. На тот момент в Воздушных силах сообщили о новых группах вражеских ударных беспилотников через этот регион. Вскоре после этого раздались взрывы.
В части Сум мигнул свет, до этого были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Суспильного,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в областной военной администрации на момент публикации никакой информации об этом не указывали.
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Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили почти 100 обстрелов по 35 населенным пунктам в 17 территориальных общинах области. Из-за этого повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. Также в результате российских обстрелов есть раненые.