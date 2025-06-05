Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряну тривогу на території Сумської області оголосили близько 20:55. На той момент у Повітряних силах повідомили про нові групи ворожих ударних безпілотників через цей регіон. Незадовго після цього пролунали вибухи.

У частині Сум блимнуло світло, до цього було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні.

Зауважимо, що в обласній військовій адміністрації на момент публікації жодної інформації про це не вказували.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. Через це пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Також внаслідок російських обстрілів є поранені.