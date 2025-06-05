Внаслідок обстрілів території є поранені серед мирних жителів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Сумську ОВА.

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Ситуація в Сумській області

Протягом доби внаслідок дій ворожих сил є поранені серед мирних жителів.

У Сумській громаді внаслідок атаки БпЛА поранено людину 1982 року народження.

У Річківській громаді внаслідок ударів КАБів поранення зазнала дитина 2011 року народження.

Протягом доби, з ранку 4 червня до ранку 5 червня 2025 року, російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 35 населених пунктах у 17 територіальних громадах області,

– розповіли в ОВА.

Найбільше росіяни обстрілювали Сумський та Шосткинський райони.

Вони активно застосовували КАБи та скидання ВОГ з БпЛА.

️майже 30 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 20 ударів КАБів.

Крім цього, російські загарбники здійснили удари БпЛА, FPV-дронами по території Сумщини.

Внаслідок ворожих дій пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

️у Великописарівській громаді пошкоджено комбайн;

у Сумській громаді пошкоджено адміністративне приміщення, нежитлові приміщення, господарські будівлі, магазини, 6 легкових автомобілі, об'єкти цивільної інфраструктури, двоповерховий приватний житловий будинок;

️у Ворожбянській громаді пошкоджено нежитлові приміщення та приватний будинок;

️у Річківській громаді пошкоджено 4 домоволодіння, об'єкти цивільної інфраструктури;

️у Миколаївській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури;

️у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові будівлі.

В Сумській ОВА повідомили, що за добу з прикордонних громад евакуювали 186 людей.

Там додали, що за добу повітряна тривога в регіоні тривала 16 годин 26 хвилин.

Зазначимо, що вночі окупанти також здійснили чергову атаку на один із населених пунктів Сумської громади, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед".

Як повідомив виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар, попередньо – без постраждалих.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та легкові автомобілі.