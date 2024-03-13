В Сумах прогремели взрывы: Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов

Российская армия ночью 13 марта запустила по Украине свои ударные беспилотники типа "Шахед". В конце концов взрыв прогремел в Сумах.

До этого Воздушные силы объявляли в области тревогу. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу защитникам неба.

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В Сумах слышали взрывы

Воздушные силы около 1 часа 27 минут 13 марта сообщили об угрозе с неба для Сумской области. В частности, возле города Сумы были вражеские дроны-камикадзе.

Внимание! Сумы – в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!

– написали военные.

Через несколько минут местные жители услышали громкие звуки взрывов. Об этом также рассказали и корреспонденты Суспильного.

"В Сумах слышны звуки взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога", – отметили журналисты.

По предварительным данным, по российским беспилотным летательным аппаратам работает украинская противовоздушная оборона. В телеграм-канале "Николаевский Ванек" также добавили, что Сумы были под атакой российских "Шахедов", и было минимум 2 взрыва.

В 1 час 47 минут в телеграм-канале "Николаевский Ванек" отметили, что угрозы для города по атаке "Шахедами" уже нет. В 2 часа 10 минут Воздушные силы сообщили об отбое.

В ряде областей трижды за день звучала тревога

Первая воздушная тревога 12 марта прозвучала в ряде восточных и северных областей Украины, включая Киев, длилась с 10 часов 18 минут по 11 часов 29 минут. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения.

Следующую тревогу объявили ориентировочно в 11 часов 54 минуты, а отбои начали раздаваться, начиная с 12 часов 12 минут. Это была 1000-я тревога для Киева, которая прозвучала с начала полномасштабного вторжения России.

Следующая тревога звучала в тех же областях, но уже без Киева, только в области, в 18 часов 56 минут. Отбои начались в 19 часов 20 минут. Воздушные силы также предупреждали об угрозе баллистического вооружения.