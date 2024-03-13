До цього Повітряні сили оголошували в області тривогу. 24 Канал закликає жителів Сум перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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У Сумах чули вибухи

Повітряні сили близько 1 години 27 хвилин 13 березня повідомили про загрозу з неба для Сумської області. Зокрема, біля міста Суми були ворожі дрони-камікадзе.

Увага! Суми – в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!

– написали військові.

Через кілька хвилин місцеві жителі почули гучні звуки вибухів. Про це також розповіли й кореспонденти Суспільного.

"У Сумах чутно звуки вибуху. У регіоні оголошена повітряна тривога", – зауважили журналісти.

За попередніми даними, по російських безпілотних літальних апаратах працює українська протиповітряна оборона. У телеграм-каналі "Николаевский Ванек" також додали, що Суми були під атакою російських "Шахедів", і було мінімум 2 вибухи.

О 1 годині 47 хвилин у телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначили, що загрози для міста щодо атаки "Шахедами" вже немає. О 2 годині 10 хвилин Повітряні сили повідомили про відбій.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

У низці областей тричі за день лунала тривога