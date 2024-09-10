В Сумах прогремели взрывы

Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом оказались Сумы.

В Сумах 10 сентября прогремели взрывы. Пока почти неизвестно никаких деталей.

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В городе было громко

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Сумах. Местные власти пока не прокомментировали это. Ранее Воздушные силы сообщали о пусках управляемых авиационных бомб по области.

Сергей Стерненко написал о 2 разведывательных БпЛА. Возможно, работа была по ним.

Помните, что во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.