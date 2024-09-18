В Сумах прогремели взрывы

Россия не оставляет попыток атаковать гражданское население Украины. Так, к сожалению, в Сумах в очередной раз прогремели взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспильного, передает 24 Канал. Заметим, что на момент взрыва в регионе была объявлена воздушная тревога, поэтому советуем находиться в укрытии до окончания опасности.

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В Сумах слышали взрыв

Ориентировочно в 14:42 на территории Сумской области раздался сигнал воздушной тревоги, связанный, как сообщали в Воздушных силах, с активностью вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Спустя более часа, в 16:02, появились первые сообщения о взрывах в регионе.

В Сумах был слышен звук взрыва,

– отметили корреспонденты Суспильного.

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К слову, в Сумах вечером 17 сентября также прозвучала серия взрывов, а затем еще и ночью 18 числа. Вероятно, вечером враг мог атаковать КАБами, ведь раньше воздушные силы предупреждали об угрозе. О причине ночных взрывов точной информации нет, вероятнее всего, они произошли из-за атаки "Шахедов".