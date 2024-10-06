В Сумах прогремели взрывы

Вечером, 6 октября, россияне запустили дроны-камикадзе типа "Шахед" по Украине. Под ударом оказались и Сумы.

В городе слышали взрывы, об этом сообщают корреспонденты Суспильного. 24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Сумах слышали взрывы

Ориентировочно в 20:43 на территории Сумской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных вражеских БПЛА типа "Шахед". Соответствующую информацию сообщали в воздушных силах ВСУ. Уже в 21:41 появились сообщения о слышавших в городе взрывах.

В Сумах был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

Никаких подробностей относительно возможных последствий вражеского удара по Сумской области по состоянию на данный момент обнародовано не было.

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Напомним, накануне российские военные ударили беспилотниками по рейсовому автобусу Сумской области. К сожалению, в результате атаки ранения получили три пассажира: 65-летний мужчина, 54-летняя и 63-летняя женщины. Продолжается досудебное расследование.