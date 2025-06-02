В Сумах прогремели взрывы

В Сумах в понедельник, 2 июня, прогремели взрывы утром. Мониторинговые каналы сообщали о целях в воздушном пространстве области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Что известно о взрывах в Сумах

Воздушная тревога на территории Сумской области проходит с 08:47. С того момента для региона объявляли опасность из-за управляемых авиабомбов, а впоследствии и из-за скоростных целей с северо-востока, по данным Воздушных сил.

Мониторинговые каналы в 10:15 сообщали о цели, которая двигалась по направлению или мимо области. Уже через несколько минут в областном центре услышали взрывы.

В Сумах были слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты,

– говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 1 июня в Харькове слышали взрыв, связанный с угрозой баллистического вооружения с северо-востока. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких целях в рамках Сумской и Харьковской областей.