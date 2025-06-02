Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про вибухи у Сумах

Повітряна тривога на території Сумської області триває з 08:47. З того моменту для регіону оголошували небезпеку через керовані авіабомби, а згодом і через швидкісні цілі з північного сходу, за даними Повітряних сил.

Моніторингові канали о 10:15 повідомляли про ціль, яка рухалася у напрямку чи повз область. Вже за кілька хвилин в обласному центрі почули вибухи.

У Сумах було чути вибухи, повідомляють наші кореспонденти,

– ідеться у повідомленні.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, увечері 1 червня у Харкові чули вибух, пов'язаний з загрозою балістичного озброєння з північного сходу. Моніторингові канали повідомляли про кілька цілей у межах Сумщини та Харківщини.