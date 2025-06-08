Во время тревоги уже были взрывы в Запорожье. В городе есть раненый.

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Что известно о взрывах в Сумах вечером 8 июня

О взрывах в Сумах сообщили корреспонденты Суспильного в 21:07.

Воздушные силы информировали, что на Сумщине летят "Шахеды", которые направляются на юг.

А вот мониторинговые сообщества приводили данные о скоростной цели на сами Сумы или Сумской район.

Пока нет данных о последствиях обстрела, то есть о возможных попаданиях, разрушениях, раненых.

Где сейчас тревога в Украине: онлайн-карта тревог

К слову, Владимир Зеленский призвал не игнорировать воздушные тревоги в эти дни. Поэтому если в вашем регионе объявили тревогу – не пренебрегайте ею! Пройдите в укрытие, а если такой возможности нет, то воспользуйтесь правилом двух стен, спрячьтесь в коридоре или ванной комнате.