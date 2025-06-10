Россия продолжает терроризировать мирные города Украины. Утром 10 июня в Сумах прогремели очередные взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о взрывах в Сумах

Россия продолжает наносить новые удары по мирным городам Украины. Утром около 10:15 в Сумах прогремели взрывы.

В Сумах были слышны звуки взрывов,

– говорится в сообщении.

Воздушную тревогу в городе объявили в 09:46. Заметим, что через несколько минут в Воздушных силах появилось предупреждение об активности российской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

Уже в 09:52 военные сообщили о пусках КАБов вражеской тактической авиацией на Сумщину.

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Напомним, что в ночь на 10 июня российские войска для атаки на Украину использовали 322 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских дронов и ракет.