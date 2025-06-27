В Сумах прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

Оккупанты не прекращают террор украинских городов. Так, в Сумах днем ​​27 июня был слышен взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Сумах

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Воздушные силы в 11:37 сообщили о скоростной цели на Сумщине, движущейся в направлении Сум.

Скоростная цель в направлении Сум. Сумы! В укрытие

– говорилось в сообщении.

Буквально через несколько минут в Сумах был слышен взрыв. В частности, громко в городе было в 11:45.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

В ПС вскоре информировали о движении еще одной цели на Сумы.

Отметим, что уже в 11:53 стало известно об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Напомним, что 27 июня взрывы раздавались в Днепре. Также громко было и в области. Тогда глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в 11:13 сообщил, что в городе Самар Днепропетровской области прогремели взрывы.