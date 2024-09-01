В Сумах прогремело несколько взрывов

Россия не прекращает террор украинских городов. Днем 1 сентября взрывы прогремели в Сумах.

Призываем не игнорировать воздушную тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь вашу жизнь и облегчить работу ПВО.

Смотрите также Харьковский дворец спорта, ТЦ и возле Гидропарка: что известно о массированном обстреле города 1 сентября

Взрывы в Сумах

По информации "Суспильного", в 15:27 в Сумах прозвучало два взрыва, а вскоре еще несколько. Горожане сообщают о задымлении в городе.

Отметим, что тревога в Сумской области сохраняется с 09:16 – то есть она длится более 6 часов.

Еще в 1З часов Воздушные силы писали, что на Сумщине существует угроза применения баллистического вооружения. Мониторинговые паблики также сообщали об угрозе ударов КАБами в разных районах. В частности, существовал риск и для Сумского района, включая Сумы.

Оперативно о тревогах, взрывах и других актуальных новостях читайте в нашем телеграмм-канале.