Через несколько минут после отбоя тревоги: в Сумах слышали взрыв

В прифронтовых Сумах днем 26 сентября слышали мощный взрыв. Воздушную тревогу в области не объявляли.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. На данный момент причина взрыва неизвестна.

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В Сумах слышали взрыв

Около 17:45 в Сумах слышали звук взрыва, однако причины его неизвестны. Воздушная тревога в области не объявлена, и об угрозах в Воздушных силах не предупреждали.

Более того, взрыв прогремел через несколько минут после того, как объявили отбой воздушной тревоги.

В то же время, стоит заметить, что в 17:21 Воздушные силы предупреждали, что наблюдается активность разведывательного БПЛА в районе Харькова и Сум.

Ранее оккупанты атаковали железнодорожную станцию в Сумской области. Враг атаковал железную дорогу дронами.

К сожалению, в результате атаки в Сумской области есть пострадавшие. Так, ранения получили 3 работников железной дороги: ранен один работник вагонного хозяйства, который выполнял свои должностные обязанности, работника военизированной охраны и службы связи, которые направлялись в командировку.