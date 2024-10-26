В Сумах раздались взрывы

Россия продолжает терроризировать Украину В Сумах вечером 26 октября были слышны взрывы.

Он раздался в 20:58. Об этом сообщили журналисты Суспильного.

Смотрите также Россияне сбросили две авиабомбы на Константиновку: есть жертва, пострадали полицейские

Россия запустила "Шахеды"

Тревогу в регионе объявили в 20:46.

Сумская область угроза ударных вражеских БпЛа,

– сообщили в Воздушных силах.

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 20:55 в Сумской области зафиксировано примерно 3 группы "Шахедов":

1 группа – в окрестностях Сум,

1 – мимо Белополья,

1 – на границе с Россией.

Через несколько минут после этого в Сумах слышали взрыв. В настоящее время местные власти не сообщают деталей.

Впрочем, в 21:15 Воздушные силы предупредили область об опасности КАБов.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области", – написали там.

До этого сообщалось об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении. Сначала россияне запустили КАБы в сторону Харьковщины, а затем Сумщины.