Украину снова атакуют "Шахеды". В Сумах слышали взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Мониторинговые каналы предупреждают о движении новых беспилотников.

Смотрите также "Шахеды" снова летят над Украиной: для каких регионов есть угроза

Что известно о взрыве в Сумах

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена в 20:49.

Вскоре после этого Воздушные силы предупредили о российском БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину, а через 15 минут – о еще одном курсом на Харьковщину.

Все новые и новые беспилотники перелетают границу в Сумской области.

Группа БпЛА на востоке Сумщины, курс юго-западный,

– предупредили в ПС в 21:20.

Уже в 21:22 стало известно о взрыве в Сумах, а через 2 минуты прогремел еще один.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак – читайте в нашем телеграмме.

В 21:33 мониторинговые каналы сообщили, что через Сумщину на Черниговщину движутся 12 "Шахедов".