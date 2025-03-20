В Сумах слышали взрывы

В Сумах поздно вечером в четверг, 20 марта, прогремели взрывы. Незадолго до этого над городом фиксировали российские беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспільного. Заметим, что на момент взрывов в регионе была объявлена воздушная тревога.

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Что известно о взрывах в Сумах

Россияне атаковали Сумскую область, воздушную тревогу из-за угрозы региону объявили ориентировочно в 20:25. Затем в Воздушных силах отметили, что над городом фиксируют российские беспилотники.

Также защитники неба сообщали о повторных пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на территорию Сумской области. Уже в 22.16 в городе, согласно обнародованным данным, было громко.

В Сумах было слышно звук взрыва,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

К слову, незадолго до этого по меньшей мере 4 взрыва прогремели в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области. По данным областной военной администрации, устанавливают последствия российской атаки.