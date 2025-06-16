В Сумах слышали взрывы

В Сумах днем 16 июня были слышны взрывы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Взрывы в Сумах

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Журналисты информировали о том, что в Сумах было громко в 14:18.

В Сумах был слышен звук взрывов,

– говорится в сообщении.

Сейчас информации о причинах взрывов нет.

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Напомним, в ночь на 16 июня вражеские силы атаковали 138-ю ударными БПЛА. Известно, что противовоздушной обороной было обезврежено 125 вражеских дронов. В Воздушных силах указывали, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения врага в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) – в 8 локациях.