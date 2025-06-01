Враг ударил по Сумам снова: на этот раз по жилому сектору

Вечером 21 июня Россия атаковала Сумскую общину дронами. В Сумах повторно раздался взрыв, удар произошел по жилому сектору.

Враг атакует Сумскую область дронами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Враг атаковал Сумы

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в Сумах около 18:39. Это уже не первая атака врага в этот вечер.

Второй удар произошел по жилому сектору – в многоквартирный дом. Предварительно, жертв и пострадавших нет. Последствия уточняются.

Последствия уточнил городской голова Сум Артем Кобзарь: смотрите видео

Последствия удара по многоэтажке в Сумах

БпЛА летят над Сумской областью еще с около 18:00. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ. Далее дрона направились на Черниговщину, впрочем БпЛА на момент публикации новости еще фиксируются и на западной части Сумской области.

Воздушную тревогу в области объявили в 17:56, хотя предыдущая была отменена только в 16:50.

За час до этого Россия атаковала Сумскую общину дроном "Ланцет" – примерно в 17:30. Конкретно удар произошел в Ковпаковском районе. Повреждено помещение одного из предприятий, произошло возгорание. Об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Травмированных также нет. На месте попадания продолжается ликвидация последствий.