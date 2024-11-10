В Сумах взрыв: оккупанты запустили КАБы

Утром 10 ноября в Сумской области была объявлена ​​воздушная тревога. Впоследствии прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное Сумы.

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Взрывы в Сумах 10 ноября

Тревогу в Сумской области объявили около 09:06. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Подчеркнули, есть угроза применения агрессором авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 10:15 военные сообщили о вражеских пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщине. Уже в 11:01 написали о новых.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Запорожье и Сумщине,

– отметили Воздушные силы.

Взрыв в Сумах слышали около 11:06. Заметим, пока воздушная тревога продолжается. Поэтому не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя находитесь в укрытии.