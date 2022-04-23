В Сумской области изменили время комендантского часа: изменения только на период Пасхальной ночи
В Пасхальную ночь в Сумской области изменили график наступления комендантского часа. Глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий призывает местных быть особенно осторожными и внимательными во время празднования Пасхи.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о формате празднования Пасхи в Сумской области. О важных переменах он сообщил в своем телеграм-канале и добавил, что храмы будут проводить Литургии без участия верующих.
Ознакомьтесь Как продлится комендантский час в Пасхальную ночь в разных городах Украины
Комендантский час в Сумской области в Пасхальную ночь продлится с 23:00 до 05:00. Живицкий просит без необходимости не выходить на улицу, не передвигаться по городу и за его пределами.
В усиленном режиме будут работать Нацполиция, территориальная оборона и все другие системы правопорядка региона. Все представители религиозных конфессий и церквей, которые будут проводить Службы ночью – будут делать это за закрытой дверью, посещение запрещено,
– отмечает глава Сумской ОВА.
Для верующих будут доступны онлайн-трансляции богослужений и по телевидению, добавляет Живицкий.
Информация о возможных провокациях России именно в Пасхальную ночь – правда, поэтому призываю всех быть осторожными и внимательными,
– подчеркнул губернатор области.
Также председатель Сумской ОВА попросил в темное время суток не находиться на улице – это нужно для усиленного правопорядка и светомаскировки.
Напомним, что накануне Пасхи работники ГСЧС также призывают украинцев быть бдительными.
Запрещено:
- ходить в лес, на водоемы или поля в районах, где были боевые действия;
- приближаться к разбитой вражеской технике;
- заходить в заброшенные сооружения и дома;
- съезжать с дороги на обочину.