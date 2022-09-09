В Сумской области россияне нанесли авиаудар по больнице

Российские захватчики нанесли авиадур по больнице Великописаревской общины Сумской области. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины.

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Оккупанты нанесли удар по больнице

Сегодня, 9 сентября, после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу. Помещение разрушено, есть пострадавшие среди людей.

Живицкий отметил, что детали будут позже.

В комментарии "Суспильному" глава Великописаревской громады Людмила Бирюкова рассказала, что в результате обстрелов пострадали семь человек. Им оказали необходимую помощь.

Атака россиян на Сумщине

Ночью 9 сентября, около 2 часов, россияне вели обстрел из минометов. Вследствие этого зафиксировали 8 "прилетов" по Шалыгинской общине. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Также утром было неспокойно в Краснопольской и Великописаревский общинах.



Оккупанты обстреляли Сумщину / фото Дмитрий Живицкий



Чем россияне обстреляли Сумщину / фото Дмитрий Живицкий



Оккупанты попали снарядом по больнице / фото Дмитрий Живицкий

Все, что осталось от снаряда / фото Дмитрий Живицкий

Как захватчики обстреливают Сумщину: последние новости

В течение дня 26 августа российские оккупанты выпустили по приграничным районам Сумской области 140 мин и снарядов. Из-за этого 4 человека получили ранения.

Также российские оккупанты только за 12 часов 27 августа выпустили по Сумщине 220 снарядов и мин.

Кроме того, ранее оккупанты обстреляли село в Османской общине. Огонь вели из ствольной артиллерии. Всего по одному селу было 17 прилетов. Россияне били по мирным людям и по гражданским объектам.

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