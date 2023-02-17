В Сумской области во время воздушной тревоги сработало ПВО
В Сумской области около 12:00 прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что во время нее в области сработало ПВО. Что стало причиной этого – читайте дальше.
Российские военные продолжают терроризировать Украину разными воздушными целями. В этот раз в ряде областей прозвучала воздушная тревога, в том числе и в Сумской области, где сирены включили в 11:44, передает 24 Канал.
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Сработало ПВО
Уже в 12:02 мониторинговые каналы сообщили, что в Сумах раздались взрывы. Соответствующую информацию уже подтвердили в Сумской ОВА в 12:28. Там отметили, что "во время воздушной тревоги сработала ПВО по воздушной цели. Цель обезврежена".
Пока это вся имеющаяся информация. Как только будут какие-то уточнения, их обещают предоставить, но потом.
Где звучали тревоги
- Запорожская область – 11:23;
- Полтавская область – 11:42;
- Черниговская область – 11:42;
- Светловодск (Кировоградской области) – 11:43;
- Сумская область – 11:44;
- Славутич (Киевская область) – 11:44.
Уже в 12:15 отбои подали на Севере. В 12:32 воздушная тревога завершилась для жителей Запорожской области.