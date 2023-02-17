Російські військові продовжують тероризувати Україну різноманітними повітряними цілями. Цього разу у низці областей пролунала повітряна тривога, зокрема й на Сумщині, де сирени увімкнули о 11:44, передає 24 Канал.

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Спрацювала ППО

Вже о 12:02 моніторингові канали повідомили, що у Сумах пролунали вибухи. Відповідну інформацію вже підтвердили в у Сумській ОВА о 12:28. Там зауважили, що "під час повітряної тривоги спрацювала ППО по повітряній цілі. Ціль знешкоджено".

Наразі це вся наявна інформація. Щойно будуть якісь уточнення, їх обіцяють надати, але згодом.

Де лунали тривоги

Запорізька область – 11:23;

Полтавська область – 11:42;

Чернігівська область – 11:42;

Світловодськ (Кіровоградської області) – 11:43;

Сумська область – 11:44;

Славутич (Київської області) – 11:44.

Уже о 12:15 відбої подали на Півночі. А о 12:32 повітряна тривога завершилася для мешканців Запорізької області.