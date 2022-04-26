В Сумской области ввели дополнительные режимные ограничения: перечень запретов для гражданских

26 апреля 2022 , 11:16
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Источник:

Госпогранслужба

Из-за обстрелов приграничной территории Сумщины со стороны России, для местного населения ввели ряд запретов. Все они касаются территорий в пределах 20 километров от границы с Россией.

Нововведения касаются жителей части Ахтырского, Сумского, Конотопского и Шосткинского районов. Они будут действовать до завершения военного положения.

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Какие запреты ввели для жителей приграничных территорий

С сегодняшнего дня и до завершения военного состояния жителям 20-километровой зоны в районе границы с Россией запрещено:

  • передвижение лиц и транспорта;
  • нахождение в лесных массивах и лесополосах;
  • проведение работ вне населенных пунктов в промежутке с 21:00 до 7:00;
  • совершение полетов любых летательных аппаратов;
  • охота, рыболовство и другие формы отдыха;
  • ношение военной формы гражданским населением.

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Автор: Іван Магуряк