В свободном плавании: что происходит с курсом доллара

Около недели назад НБУ разрешил банкам определять курс продажи наличной валюты и курс операций за рубежом, не ограничиваясь 10% от официального 29,25 гривны за доллар.

Важно, что НБУ снял ограничения только на наличные валютообменные операции. Официальный курс гривны к доллару остается фиксированным – 29,25 гривны за доллар США.

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Что на черном рынке

С первых дней войны в Украине сформировался черный рынок наличных, где курс был выше официального.

В кассах банков просто перестали продавать валюту, потому что делать это они могли только по официальному курсу. А обменники и разного рода "менялы" никакими регуляциями не ограничивались.

Вышло так, что обменники и банки оказались в неравных условиях. Решением об отмене единого наличного валютного курса Нацбанк это неравенство убрал.

Рынок успокоился

Также учитываем следующие важные факторы:

поступления в конце прошлой недели более 1 миллиарда валютных поступлений от Еврокомиссии и от Всемирного банка;

продажа валюты из резервов: с 16 по 20 мая Нацбанк продал 650 миллионов долларов из резервов. Это значительный объем, самый большой за период войны.

Очевидно, ажиотаж на рынке уменьшился, так что и наличный курс наблюдаем сегодня в пределах 35 – 36 гривен за доллар.

Но следует учитывать, что в банках вам продадут доллар только, если другой человек принесет в банк и продаст валюту. И это неравенство, которое продолжает оставаться и искажать рынок.