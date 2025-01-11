Один из крупнейших и самых современных НПЗ России, ЦПД о попадании по "Танеко"

В России вспыхнул завод. В Центре противодействия дезинформации не оставили это без внимания.

Стало известно, что 11 января в России вспыхнул пожар на одном из крупнейших заводов России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД.

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Это уже не первое попадание

Руководитель ЦПИ отметил, что этот НПЗ уже был под ударом.

По словам Коваленко, "Танеко" является одним из крупнейших и самых современных НПЗ в России, с мощностью переработки более 16 миллионов тонн нефти в год.

Завод играет ключевую роль в обеспечении топливом российской армии. Выбивание НПЗ и нефтебаз напрямую влияет на способность России вести интенсивную войну,

– объяснил он.

В прошлый раз завод был под ударом весной 2024 года. Тогда удар повредил установку переработки на заводе.

Коваленко подчеркнул, что завод расположен более чем в 1000 километрах от линии фронта.

О пожаре на завода 11 января 2025 года сообщили российские телеграмм-каналы. Кроме этого, там также отметили, что в регионе прозвучала воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.